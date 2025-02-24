Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt turbulent. Immer wieder ziehen Schauer und Gewitter über das Land hinweg. Am Wochenende zeigt sich die Sonne nur zwischendurch.

Die sonnige Ruhe vor dem Sturm: In Sachsen-Anhalt kehren ab Wochenmitte Schauer und Gewitter ein.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt erlebt in der letzten Augustwoche eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken und zeitweiligen Regenschauern. Am Donnerstag erreicht die Gewitterneigung ihren Höhepunkt. Zum Wochenende setzt sich das wechselhafte Wetter fort.

Sommer sagt Ade - Gewitter und Schauer erwartet

Am Mittwoch ist es wolkig, gelegentlich regnet es. In den Morgenstunden kann es zu einzelnen Gewittern kommen. Ab Nachmittag sind kräftige Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen erreichen 26 bis 29 Grad, im Harz 20 bis 25 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es stark bewölkt. Es kann weiterhin regnen und gewittern.

Einzelne kräftige Gewitter und schauerartige Regenfälle ziehen am Donnerstag über Sachsen-Anhalt. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen die Schauer und Gewitter in Richtung Osten ab. In der zweiten Nachthälfte kann es regnen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen am Wochenende

Der Freitag bleibt stark bewölkt. Vereinzelt ziehen Schauer und Gewitter durch. Die Temperaturen erreichen maximal 24 Grad. In der Nacht zum Samstag ist es wechselnd bewölkt. Örtlich kann es regnen.

Am Samstag regnet es am Morgen, im Verlauf des Tages lassen die Niederschläge nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag zieht vom Westen her Regen auf.