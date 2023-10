Wie auch in den letzten Oktobertagen bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt Anfang November herbstlich mild. Mitte November sollen die Temperaturen allerdings fallen. Es wird kalt und frostig in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/DUR/acs - Der Herbst zeigt sich in Sachsen-Anhalt bislang von seiner freundlichen Seite. Mild und meistens trocken soll es auch in der letzten Oktoberwoche und den ersten Novembertagen werden. Mitte November soll das Wetter dann jedoch umschlagen, die Temperaturen fallen in den Minusbereich. Sachsen-Anhalt droht ein Kälteschock.

Die letzte Oktoberwoche beginnt wolkig und trocken in Sachsen-Anhalt. Die Höchsttemperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst am Montag bei 14 bis 16 Grad. Auch in den nächsten Tagen bewegen sich die Temperaturen um die 15 Grad, die letzten Oktobertage zeigen sich mild, mit nur wenig Regen.

Der Winter kommt: Sachsen-Anhalt stehen frostige Temperaturen im November bevor

Anfang November hält das milde Herbstwetter in Sachsen-Anhalt zunächst an. Laut dem 42-Tage-Trend von wetter.de liegen die Höchstwerte in den ersten Novembertagen bei um die 15 Grad.

Beim Blick aufs zweite Novemberwochenende kündigt sich jedoch ein massiver Wetterumschwung an. Los geht es am 10. November, wo die Temperaturen zunächst auf 7 Grad fallen. Schon am 11. November bewegen sich die Höchstwerte dann nur noch rund um 0 Grad. Am 12. November wird es dann richtig frostig: Die Höchsttemperaturen liegen unter dem Nullpunkt bei -1 Grad Celsius und können auf bis zu -6 Grad fallen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Dauerfrost am zweiten Novemberwochenende

Sachsen-Anhalt droht am zweiten Novemberwochenende also eine dauerfrostige Periode. Für Schnee wird es wohl noch nicht reichen; Das kalte und trockene Wetter hält aber ein paar Tage an, bevor es in der zweiten Novemberhälfte wieder milder wird.

Aber auch dann liegen die Höchstwerte meist nur noch im einstelligen Bereich. Gleichzeitig wird wieder mit deutlich mehr Niederschlag gerechnet, der zwischendurch auch mal kurz als Schnee fallen könnte.

Die wärmeren Herbsttage scheinen in Sachsen-Anhalt gezählt, der Winter kommt immer näher.