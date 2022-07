Wetter in Sachsen-anhalt Heftige Gewitter beenden große Hitze vorerst - Kaltfront kommt, aber kaum Regen

Nach einem heißen Wochenbeginn am Montag mit Temperaturen von bis zu 36 Grad haben Gewitter für Abkühlung in der Region gesorgt. Eine Kaltfront brachte in der Nacht erträgliche Temperaturen mit - vorerst.