Sommer pur in Sachsen-Anhalt: Die neue Woche bringt strahlenden Sonnenschein und Temperaturen weit über 30 Grad. Auch nachts bleibt es ungewöhnlich warm.

Bei Temperaturen über 30 Grad: Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird wieder sommerlich heiß.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht eine sonnige und zunehmend heiße Wetterwoche bevor. Die Temperaturen steigen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf bis zu 38 Grad an.

Sommer zurück in Sachsen-Anhalt: Hitzewelle überrollt Mitteldeutschland

Am Dienstag scheint in Sachsen-Anhalt vielerorts die Sonne, nur in der Altmark und in der Börde ziehen zeitweise dünne Schleierwolken durch. Die Höchsttemperaturen erreichen 30 bis 32 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es meist klar. Regen erwartet der Deutsche Wetterdienst nicht.

Viel Sonnenschein prägt auch den Mittwoch. Mit Höchstwerten zwischen 34 und 36 Grad, im Harz zwischen 30 und 33 Grad, wird es heiß. In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 15 Grad.

Es wird heiß in Sachsen-Anhalt: Bis zu 38 Grad und tropische Nächte möglich

Auch am Donnerstag scheint die Sonne. Am Nachmittag bilden sich einige Quellwolken, am Abend besteht zwischen dem Harz und der Altmark eine geringe Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen steigen auf bis zu 38 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es zunächst gering bewölkt, mit vereinzelten Schauern und Gewittern.

Am Freitag wird es wechseln bewölkt. Es entwickeln sich im Laufe des Tages regionale Schauer, örtlich auch Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 32 bis 35 Grad. In der Nacht zum Samstag lockert die Bewölkung auf. Letzte Schauer und Gewitter ziehen über das Land.