Die erste Septemberwoche steht ganz im Zeichen des Spätsommers. Hitze herrscht in Sachsen-Anhalt. Wie das Wetter am Wochenende wird.

Wetter in Sachsen-Anhalt

In der ersten Septemberwoche erwartet der Deutsche Wetterdienst in Sachsen-Anhalt Hitze, Sturm, Schauer und Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - In der ersten Septemberwoche herrschen Temperaturen von über 30 Grad in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Donnerstag eine Warnung vor Sturm in Sachsen-Anhalt herausgegeben.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturm, Hitze, Schauer, und Gewitter erwartet

Bei Temperaturen zwischen 30 und 33 Grad droht am Donnerstag laut DWD zeitweise stark böiger Wind. Auf dem Brocken stürmt es noch heftiger. Die Temperaturen kühlen in der niederschlagsfreien Nacht zu Freitag auf bis zu 15 Grad ab.

Am Freitag ziehen von Süden her im Tagesverlauf einige Wolkenfelder über Sachsen-Anhalt. Es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 31 Grad. In der Nacht zu Samstag kann es dann gebietsweise Schauer geben.

Am Samstag selbst beruhigt sich das Wetter wieder, es bleibt niederschlagsfrei bei Temperaturen von bis zu 31 Grad. Am Sonntag klettert das Thermometer aus bis zu 32 Grad. In der Nacht zu Montag drohen dann örtliche Schauer und Gewitter.