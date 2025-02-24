Nachdem der Sommer am vergangenen Wochenende ein kurzes Comeback gefeiert hat, wird das Wetter in Sachsen-Anhalt diese Woche nun deutlich kühler und ungemütlicher.

Herbst zeigt sich diese Woche deutlich kühler, bewölkt, regnerisch und ungemütlich

Nach dem Temperatursturz in Sachsen-Anhalt bleibt es kühl.

Magdeburg/Halle (Saale). – Die niedrigen Temperaturen in Sachsen-Anhalt vom Wochenanfang bleiben auch Mitte der Woche bestehen. Der Herbst zeigt sich nach dem letzten Hauch Spätsommer in den nächsten Tagen zwar überwiegend niederschlagsfrei, jedoch weiterhin kühl.

Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt am Dienstag trocken

Am Dienstag, dem 23. September, zeigt sich das Wetter ruhig. Es bleibt meist trocken, oft ist es wolkig, teils auch heiter. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad, im Harz auf 12 bis 14 Grad. Der Wind bleibt überwiegend schwach und kommt aus Nordost.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es niederschlagsfrei bei wechselnder bis geringer Bewölkung. Es kühlt erneut auf 7 bis 4 Grad ab. In höheren Lagen wie dem Harz frischt der Nordostwind auf. Dort sind Windböen, auf dem Brocken sogar stürmische Böen möglich.

Wochenmitte in Sachsen-Anhalt überwiegend sonnig

Der Mittwoch, 24. September, zeigt sich überwiegend sonnig. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad, im Harz bei 12 bis 14 Grad. Der Nordostwind frischt auf und bringt stellenweise Windböen, auf dem Brocken auch Sturmböen.

Die Nacht zu Donnerstag, dem 25. September, wird klar bis leicht bewölkt mit Tiefstwerten zwischen 4 und 7 Grad. Im Süden zieht allerdings dichtere Bewölkung auf, dort kann es später auch regnen. Der Wind bleibt mäßig, in höheren Lagen weiterhin mit Böen, auf dem Brocken stürmisch.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen auf dem Brocken erwartet

Am Donnerstag, dem 25. September, startet der Tag wolkig bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf kann es im südlichen Sachsen-Anhalt regnen. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad, im Harz sowie im Südwesten bleiben sie mit 10 bis 14 Grad deutlich niedriger. Der Nordost- bis Ostwind weht mäßig, zeitweise mit Böen. Auf dem Brocken sind Sturmböen möglich.

In der Nacht zu Freitag, dem 26. September, bleibt es stark bewölkt mit zeit- und gebietsweisem Regen. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 8 Grad. Der Wind lässt nach, bleibt aber auf dem Brocken teils stürmisch.

Kurz vor dem Wochenende wolkig und kühl

Am Freitag, dem 26. September, bleibt es ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Es wird bedeckt und kann gebietsweise regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Mit Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad bleibt es im Harz auch am Freitag kühler.

Es weht schwacher mit mäßiger Ostwind. In der Nacht zu Samstag, dem 27. September, bleibt es wechselhaft und zumeist niederschlagsfrei. Stellenweise ist mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad.