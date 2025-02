Das Wetter wird Ende Februar und Anfang März in Sachsen-Anhalt wechselhaft. Es drohen jedoch Schnee und Glätte. So wird es am Wochenende.

Magdeburg/Halle (Saale). - April-Wetter ist Ende Februar und Anfang März in Sachsen-Anhalt angesagt. War es Anfang der Woche noch sehr mild, rechnet der Deutsche Wetterdienst im Verlauf mit Schnee.

Lesen Sie auch: Fahrt zum Brocken mit der Eisenbahn wird teurer

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen auf dem Brocken – Schnee und Gewitter drohen

Am Freitag regnet es hin und wieder über Sachsen-Anhalt. Auch Graupelschauer und Schneeregen erwartet der DWD. Im Harz werden bis zu drei Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad. In der Nacht zu Samstag droht erneut Regen, Schneeregen sowie im Harz Schneefall. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus ein Grad ab. Es droht erneut Glätte.

Am Samstag selbst bleibt es bis zum Mittag auch wegen der starken Bewölkerung eher ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Es drohen Regen und Schneeregenschauer. Ab Nachmittag erwartet der Wetterdienst keinen Niederschlag mehr. Die Temperaturen klettern auf bis zu sieben Grad an. In der Nacht zu Sonntag sinken die Tiefstwerte auf bis zu minus drei Grad ab. Durch gefrierenden Regen kann es glatt werden. Auch Nebel wird erwartet.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt hat gewählt – Alle Ergebnisse auf einen Blick

Am Sonntag erwartet der DWD keinen Niederschlag bei Temperaturen von bis zu acht Grad. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus zwei Grad ab. Die Nacht beginnt erst klar, im Verlauf kann sich Nebel bilden.

Am Montag selbst scheint hin und wieder mal die Sonne. Es bleibt trotz einiger Wolken niederschlagsfrei. Die Höchstwerte steigen auf bis zu zehn Grad an. In der Nacht zu Dienstag bleibt es meist klar und nur vereinzelt erwartet der DWD Nebel. Bei Tiefstwerten von bis zu minus zwei Grad bleibt es niederschlagsfrei.