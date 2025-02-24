Der Herbst hält so langsam Einzug in Sachsen-Anhalt, was sich auch bei den Temperaturen bemerkbar macht – besonders nachts.

So wird das Wetter in den nächsten Tagen: Nebel in den Morgenstunden und erster Frost in der Nacht

Der Herbst hält so langsam Einzug in Sachsen-Anhalt, was sich auch bei den Temperaturen bemerkbar macht.

Magdeburg/Halle (Saale). – Es bleibt in Sachsen-Anhalt bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Beeinflusst durch ein Hochdruckgebiet mit östlicher Strömung, gelangt relativ kalte Luft ins Land. Das kann in den Nächten bereits zu leichtem Frost führen.

Wetter in der Wochenmitte wechselhaft und zunehmend kühler

Am Dienstag, dem 30. September, präsentiert sich das Wetter heiter bis wolkig und ohne Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad, im Harz zwischen 10 und 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordost- bis Ostwind.

Die Nacht zu Mittwoch, dem 1. Oktober, bleibt es meist klar. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 0 und 4 Grad, was in den Morgenstunden gebietsweise zu Nebelfeldern führen kann. In Tal- und Muldenlagen kann es in Bodennähe mit -1 Grad bereits den ersten Frost geben.

Mix aus Sonne und Wolken: Mittwoch bleibt klar und ohne Regen

Am Mittwoch, dem 1. Oktober, gibt es laut DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Mit Regen wird nicht gerechnet. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad, im Harz mit 7 bis 12 Grad wieder etwas kühler.

Auch die Nacht zu Donnerstag, dem 2. Oktober, bleibt regenfrei. Die Temperaturen sinken auf 1 bis 4 Grad. In Bodennähe kann es sogar -2 Grad Celsius und Frost geben. Gegen Morgen gibt es gebietsweise Nebel.

Frostgefahr! Temperaturen fallen nachts auf bis zu minus 3 Grad Celsius

Am Donnerstag, dem 2. Oktober, sieht es ähnlich wie an den vorangegangenen Tagen aus: Es ist heiter bis wolkig und bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 13 bis 17 Grad, im Harz zwischen 7 und 12 Grad.

Die Nacht zu Freitag, 3. Oktober, bleibt überwiegend klar und niederschlagsfrei. Nur gebietsweise wird es wolkig. In den Morgenstunden kann es gebietsweise Nebel geben. Die Temperaturen fallen auf 0 bis 4 Grad. In Bodennähe können die Temperaturen auf bis zu -3 Grad fallen.