In Sachsen-Anhalt endet der milde Herbst. Das Wochenende bringt trübes Wetter, Nebel und niedrige Temperaturen. Schnee und Eis bleiben vorerst aus, doch die Nächte könnten frostig werden.

Milder Herbst ade: Nebliges Wochenende mit Frost in der Nacht erwartet

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt werden am Wochenende Nebel und sogar Frost erwartet.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der goldene Herbst, der in den vergangenen Wochen zu Gast in Sachsen-Anhalt war, verabschiedet sich so langsam. Auf ihn folgt laut Wetterexperten eine deutliche Wetterwende.

Sachsen-Anhalt bleibt vorerst von Schnee und Eis verschont

Am Freitag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Sachsen-Anhalt neblig bis trüb. Zeitweise kann leichter Sprühregen auftreten. Die Höchstwerte liegen bei fünf bis neun Grad.

Lesen Sie auch: Winterreifen - Wann wird gewechselt und was ist bei Kauf und Nutzung zu beachten?

In den Nächten zu Samstag und Sonntag kann die Temperatur Minusgrade erreichen und es muss mit dichtem Nebel gerechnet werden. Im Tagesverlauf lockert sich der Nebel von Richtung Süden her etwas auf.

Am Sonntag liegen die Temperaturen bei maximal vier bis acht Grad. Auch hier wird leichter Nebel von den Meteorologen erwartet. In der Nacht zum Montag werden keine Temperaturen unter Null erwartet.