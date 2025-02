Wetter in Sachsen-Anhalt Dramatischer Umschwung nach klirrender Kälte: Erst Glatteisgefahr, dann deutlich höhere Temperaturen

Neben viel Sonnenschein erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in dieser Woche frostige Temperaturen. Zum Wochenende soll jedoch ein Umschwung erfolgen. Denn es kündigen sich frühlingshafte Temperaturen an. So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt in den nächsten Tagen.