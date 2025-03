Es wird wieder kälter in Sachsen-Anhalt. Sogar Schnee und Glätte drohen. So wird das Wetter.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Wetter in Sachsen-Anhalt: Der Winter kommt Mitte März zurück.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Winter kommt Mitte März zurück nach Sachsen-Anhalt. Nachts bleibt es weiterhin frostig. Sogar Schnee und Glätte drohen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frühlingshafte Temperaturen am Tag, nachts Schnee

Am Donnerstag ist es im Norden wolkig mit heiteren Abschnitten, im Süden hingegen stärker bewölkt. Es bleibt laut DWD meist niederschlagsfrei, bei Werten zwischen sechs und acht Grad, im Harz drei bis sechs Grad. In der Nacht zu Freitag droht dann erneut Regen bei Temperaturen von bis zu minus drei Grad. Erneut droht Glätte, im Harz auch Schneefall.

Am Freitag selbst droht im Harz Schnee, im Südosten Sachsen-Anhalts Regen bei Temperaturen zwischen zwei und sieben Grad. Im Nordwesten hingegen zeigt sich auch mal die Sonne. In der Nacht zu Samstag bleibt es bewölkt. Im Verlauf ziehen die Wolken ab. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Bei Temperaturen zwischen einem und minus drei Grad herrscht Glättegefahr. Auch Nebel droht.

Am Samstag lockert es sich nach teils starker Bewölkerkung im Verlauf auf. Es bleibt bei Höchstwerten von bis zu neun Grad weitestgehend niederschlagsfrei. Auf dem Brocken herrscht starker Nordostwind. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen bei leicht bewölktem bis klarem Himmel auf bis zu minus vier Grad ab.

Am Sonntag zeigt sich häufig die Sonne über Sachsen-Anhalt und es bleibt laut DWD trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu zehn Grad an. In der Nacht zu Montag sinken die Tiefstwerte auf bis zu null Grad ab.