Wettervorhersage Windig-wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt: Entspannung beim Hochwasser in Sicht

In Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag örtlich mit teils orkanartigen Böen zu rechnen. Unterdessen gibt es Hoffnung, dass sich die Hochwassersituation an den Flüssen entspannt.