In Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter Mitte September trüb und unbeständig. Wolken, Regen und einzelne Gewitter bestimmen das Bild. Es drohen sogar Orkanböen

Der Herbst steht vor der Tür: Regen, Gewitter und sogar Orkanböen sind über Sachsen-Anhalt zu erwarten.

Magdeburg/Halle (Saale). – Sachsen-Anhalt steht in den kommenden Tagen unruhiges Wetter bevor. Wolken, Schauer und einzelne Gewitter und sogar Orkanböen wechseln sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ab. Nicht nur auf dem Brocken wird es stürmisch. Die ganze Woche über drohen Sturmböen in Sachsen-Anhalt.

Akute Warnung vor Orkanböen auf dem Brocken am Montag, 15. September

Der Montag, 15. September, startet zunächst mit vielen Wolken. Regional drohen Regenschauer oder sogar vereinzelte Gewitter. Ab dem Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken bei Höchstwerten von bis zu 22 Grad ab. Es bleibt dann meist niederschlagsfrei. Der Deutsche Wetterdienst warnt in ganz Sachsen-Anhalt vor Sturmböen. Auf dem Brocken herrschen sogar Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h.

In der Nacht zu Dienstag ziehen im Verlauf immer mehr Wolken auf. Besonders in der Altmark kommt es am Morgen zu Regenschauern. Die Temperaturen sinken auf bis zu neun Grad ab.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen und Wolken – Sturm auf dem Brocken

Am Dienstag, 16. September, selbst bleibt es laut DWD oftmals niederschlagsfrei. Im Norden und im Harz drohen hingegen ab und an örtliche Schauer bei Temperaturen von bis zu 21 Grad. Auf dem Brocken herrschen weiterhin Orkanböen sowie im Rest des Landes Sturmböen. Am Abend nimmt der Wind etwas ab.

In der Nacht zu Mittwoch droht erneut Regen bei Tiefstwerten von bis zu sieben Grad.

So stürmisch wird das Wetter Mitte September in Sachsen-Anhalt

Am Mittwoch, 17. September, bleibt es vielerorts eher trocken bei Höchstwerten von bis zu 19 Grad. Auf dem Brocken werden weiterhin schwere Sturmböen erwartet. In der Nacht zu Donnerstag droht Regen bei neun bis 14 Grad.

Am Donnerstag, 18. September, selbst regnet es vor allem in der Nordhälfte Sachsen-Anhalts bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. In der regnerischen Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu zehn Grad ab.