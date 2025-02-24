In Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen eher trüb. Wolken, Regen und einzelne Gewitter bestimmen das Bild. Im Harz wird es stürmisch.

Wo ist die Sonne? So wird das Wetter am Mittwoch in Sachsen-Anhalt

Nach der Sonne kommen Regen und Gewitter: Das Wetter zeigt sich in Sachsen-Anhalt im September wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). – Die Woche startet in Sachsen-Anhalt freundlich und mit viel Sonne. Das Spätsommer-Wetter ist aber nicht von langer Dauer: Am Wochenmitte bestimmen Wolken und Regen das Wettergeschehen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Stürmische Böen auf dem Brocken erwartet

Am Mittwoch, 10. September, ist es stark bewölkt, gelegentlich kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) regnen. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad. In der Nacht zum Donnerstag lockert sich die Wolkendecke immer weiter auf. Örtlich kann es zu Dunst und Nebel kommen. Im Oberharz setzt ein böiger Wind ein, auf dem Brocken wird es stürmisch.

Der Donnerstag, 11. September, bleibt weiterhin wolkenverhangen. Örtlich sind Schauer und Gewitter möglich. Auf dem Brocken rechnet der DWD mit stürmischen Böen. Die Temperaturen erreichen maximal 23 Grad. In der Nacht zum Freitag bleiben die Wolken erhalten. Auf dem Brocken ist es weiterhin stürmisch.

Sachsen-Anhalt: So stürmisch wird das Wetter am Wochenende

Am Freitag, 12. September, ist es stark bewölkt, es kann regnen. Bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad weht ein mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken sind weiterhin stürmische Böen zu erwarten. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselhaft.

Die Wolken lassen auch den Samstag, 13. September, grau und regnerisch erscheinen. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad. Im Oberharz ist es weiterhin böig. In der Nacht zum Sonntag kann es vereinzelt regnen. In den Hochlagen bleibt es stürmisch.