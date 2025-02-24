In Sachsen-Anhalt startet die Woche zunächst sommerlich. Doch schon am Dienstagabend steigt die Gewitterneigung. In der Altmark kann es zu Starkregen kommen.

Am Dienstag kommt der Sturm: Warnung vor ersten Gewittern und Starkregen

Nach der Sonne kommen Regen und Gewitter: Das Wetter zeigt sich in Sachsen-Anhalt im September wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). – Die Woche startet in Sachsen-Anhalt freundlich und mit viel Sonne. Das Spätsommer-Wetter ist aber nicht von langer Dauer: Schon am Dienstagabend ziehen erste Schauern und Gewitter über das Land hinweg.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter ab 9. September möglich

Am Dienstag, dem 9. September, ist es zunächst sonnig und heiter. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu, zum Abend steigt die Schauerneigung mit Stürmen. Ab dem späten Nachmittag sind einzelne starke Gewitter und Starkregen in der Altmark nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte erreichen maximal 25 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist anfangs mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen.

Der Mittwoch, dem 10. September, bleibt trotz dichter Wolken überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Donnerstag lockert die Bewölkung zunehmend auf. Örtlich kann es zu Dunst und Nebel kommen.

Gewitter und Regen: So wird das Wetter in der zweiten Wochenhälfte

Am Donnerstag, dem 11. September, kann es bei starker Bewölkung zu Schauern kommen. Laut DWD liegen die Höchstwerte bei 23 Grad. Auf dem Brocken werden stürmische Böen erwartet. In der Nacht zum Freitag bleibt es bewölkt und regnerisch.

Der Freitag, 12. September, ist mit Wolken bedeckt. Bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad weht ein mäßiger Südwestwind. Auf dem Brocken sind weiterhin stürmische Böen zu erwarten. In der Nacht zum Samstag bleibt es wechselhaft.