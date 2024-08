Magdeburg/Halle (Saale). - Bereits am Wochenende steigen das Thermometer in Sachsen-Anhalt auf bis zu 28 Grad an. In der Woche ab dem 12. August werden dann Hitze und Temperaturen von deutlich über 30 Grad erwartetet.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Hitze und viel Sonne Mitte August

Am Montag gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) neben einigen Quellwolken viel Sonne. Es bleibt niederschlagsfrei. Temperaturen von bis zu 32 Grad sind möglich. In der Nacht zu Dienstag kühlt es sich auf bis zu 15 Grad ab.

Ab Dienstag bis zum Samstag (17. August) soll das Thermometer dann sogar noch weiter steigen.