Wer sich keine Bäder leisten kann, muss nun konsequent sein

Das Badevergnügen kostet: Wenn niemand zahlen kann oder will, braucht es im Ungang mit maroden Bädern in Sachsen-Anhalt kreative Ansätze.

Halle/MZ - Es ist eine oft erzählte Geschichte, die besonders den Osten betrifft. Hier wurden in den 90er Jahren reihenweise Bäder gebaut oder aufgehübscht. Finanziert wurde das nicht selten per Kredit, den die Kommunen noch heute abzahlen. Und nun plagen die in die Jahre gekommenen Bäder immer mehr Wehwehchen. Auf 148 Millionen Euro hat sich der Sanierungsstau in Sachsen-Anhalt summiert.