Wenn die Rente nicht reicht

Quedlinburg/MZ - - Am Wahlsonntag Ende September ging Hansgeorg Wagenknecht zwar zur Wahl. In der Heineschule in Quedlinburg (Harz) kreuzte der 61-Jährige auf seinem Wahlschein jedoch nichts an. Er steckte den Zettel unausgefüllt in die Wahlurne. „Ich wollte damit zeigen, dass ich mit keiner der Parteien einverstanden bin“, sagt Wagenknecht. „Die Wahl ist eine der wenigen Möglichkeiten, bei der ich meinen Unmut deutlich machen kann.“