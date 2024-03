Es geht um Geld, Sorgearbeit und Führung: Am Weltfrauentag werden jedes Jahr wieder die emanzipatorischen Defizite besichtigt. Doch wie gelingt mehr Gleichstellung? Ein Essay.

Weltfrauentag in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ. - Natürlich schreibe ich diesen Text, denn ich bin eine Frau. Ich mache mir anders Gedanken um das Frausein als Männer. Die sehen in Umfragen die Gleichberechtigung deutlich stärker hergestellt als Frauen. Sie sind ja auch nicht betroffen von den vielen Ungleichheiten. Jedes Jahr zum Weltfrauentag am 8. März ist zu besichtigen, wie diese Themen plötzlich wieder für Empörung sorgen. Es ist ein kurzes Innehalten – an den anderen 364 Tagen verlieren sich radikale Forderungen meist.