Welche Corona-Regeln Sachsen-Anhalt jetzt auf den Prüfstand stellt

Magdeburg - Mit dem Fortschreiten der Corona-Impfkampagne sollen Sachsen-Anhalter nach und nach Freiheiten zurückerhalten. In einem ersten Schritt kündigte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) an, zum 9.Mai die strengen Besuchsbeschränkungen in Pflegeheimen lockern zu wollen. „Die Regeln kommen auf den Prüfstand“, sagte eine Sprecherin am Mittwoch der MZ.

Heime waren seit Beginn der Pandemie stark von Infektionen betroffen und wurden isoliert. Das Ministerium stellte zudem klar, dass vollständig Geimpfte uneingeschränkt von bestehenden Corona-Testpflichten in Sachsen-Anhalt ausgenommen seien. Zuletzt hatte es Irritationen über diese Frage gegeben, unter anderem im Einzelhandel.

Geimpfte und negativ Getestete dürfen bald mehr

Fest steht: In vielen Fällen können Immunisierte bereits einen Impfnachweis anstelle eines Negativ-Tests vorzeigen: etwa in Schulen und Heimen. Auch Erzieher umgehen die berufliche Testpflicht mit vollständiger Impfung. Impfausweis statt negativer Test gilt außerdem bei Friseuren, Fußpflegern, in Zoos, botanischen Gärten und in Geschäften, die Kunden nur mit Termin empfangen dürfen. Dazu gehören etwa Kaufhäuser, Kleidergeschäfte, Baumärkte - also all jene Läden, die laut Gesetz nicht zu den Geschäften des täglichen Bedarfs zählen.

Das Land hofft, dass sich bald viele Immunisierte die Corona-Tests sparen können. Der Schutz gilt als vollständig, wenn die letzte Spritze 14?Tage zurückliegt. Aktuell sind zwar erst sechs Prozent der Bevölkerung voll geschützt - immerhin jeder Vierte bekam aber bereits die erste Spritze.

Corona-Isolation in Pflegeheimen wird aufgebrochen

Vor diesem Hintergrund will Grimm-Benne auch die Isolation der Pflegeheime aufbrechen. Seit Ausbruch des Virus gehörten sie zu den Hotspots mit den höchsten Infektions- und Todeszahlen, das Land reagierte: Aktuell darf ein Bewohner nur einen Besucher am Tag sehen. Die Regel soll mit der neuen Landesverordnung abgeschafft oder gelockert werden.

Betreiber von Pflegeheimen zeigten sich überrascht. Das Rote Kreuz erklärte, es sei derzeit noch nicht vorstellbar, Gäste „unkontrolliert und ungetestet“ in die Einrichtungen zu lassen. „Unserer Meinung nach funktioniert eine Öffnungsstrategie für Altenpflegeheime nur mit gleichzeitiger Testung“, sagte Landesgeschäftsführer Carlhans Uhle. Auch die Arbeiterwohlfahrt riet zu großer Vorsicht bei geplanten Öffnungsschritten. Die Caritas plädierte für schrittweise Lockerungen der Besuchsregeln.

Haseloff will einheitliche Regelungen für Geimpfte

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) drängt indes darauf, die Debatte über Regellockerungen für Geimpfte und Corona-Genesene voranzutreiben. „Für diese Menschen und deren Rechte muss es so schnell wie möglich eine bundeseinheitliche Regelung geben“, forderte der Bundesratspräsident. „Wir müssen hier aufs Tempo drücken und uns spätestens Anfang Mai über die Aufhebung von Grundrechtseinschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene verständigen.“

Zentrale Fragen seien bundesweit noch ungeklärt, hieß es aus der Staatskanzlei. So gebe es bisher keine einheitliche Definition, wer als Genesener gelte - und damit als ungefährlich für die Allgemeinheit. Einheitlich geklärt werden müsse auch die Frage, ob die neue Ausgangssperre für Geimpfte gelten soll und ob Immunisierte bei Einreisen aus dem Ausland von Tests und Quarantäne betroffen sein sollen. Haseloff bot eine zügige Sondersitzung des Bundesrats an: „Ein uneinheitliches Vorgehen in dieser Frage ist kontraproduktiv und führt nur zu Verunsicherungen.“ SPD-Fraktionschefin Katja Pähle forderte bereits die weitgehende Aufhebung der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. (mz/Jan Schumann)