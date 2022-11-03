Der Weihnachtsmarkt in Wernigerode findet auch in diesem Jahr wieder statt. Beginn war der 21. November 2025. Der "Lebendige Adventskalender" ist eines der Highlights.

Am 21. November 2025 öffnet der Weihnachtsmarkt in Wernigerode wieder seine Türen.

Wernigerode/DUR. – Am 21. November 2025 haben sich die Pforten des Weihnachtsmarktes in Wernigerode geöffnet. Wie in den Vorjahren laden traditionelle Handwerkskunst, kulinarische Leckereien, Livemusik sowie zahlreiche Glühweinstände zum Verweilen, Schauen, Schlemmen und Genießen ein.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Wernigerode statt?

Eröffnung: 21. November 2025

Ende: 22. Dezember 2025

Am 23. November 2025 bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Wernigerode

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 11 Uhr bis 21 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Wernigerode statt?

Der Weihnachtsmarkt findet in der Altstadt zwischen dem Marktplatz, Breiter Straße und dem Nicolaiplatz sowie an der Sylvestrikirche in Wernigerode statt.

Weihnachtsmarkt in Wernigerode: Wo kann geparkt werden?

Für PKW stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung: Der Parkplatz "Anger/Schloss", der Parkplatz "Marktstraße/Schöne Ecke", der Parkplatz "Am Katzenteich" und das Parkhaus "Zentrum" in Wernigerode.

Vom Hauptbahnhof Wernigerode und vom ZOB ist die Altstadt zu Fuß oder mit dem Citybus erreichbar.

Wernigeröder Weihnachtsmarkt 2025: Programm und Angebote

Mehr als 60 Händler und Gastronomen bieten auf dem Weihnachtsmarkt in Wernigerode traditionelle Handwerkskunst, verschiedene Leckereien und Glühwein-Spezialitäten an. Für besinnliche Stimmung gibt es von der Weihnachtsmarktbühne vor dem Rathaus Weihnachtslieder und festliche Adventsmusik.

Der Oberpfarrkirchhof mit der Sylvestrikirche hinter dem historischen Rathaus wird in diesem Jahr erneut zur Lichterkirche. Dreidimensionale Lichtfiguren der Harzer Tierwelt zaubern zusammen mit den Baum-Illuminationen an der Kirche und auf dem Nicolaiplatz einen besonderen Lichterglanz in die Gassen und bringen nicht nur Kinder zum Staunen.

Herrnhuter Sterne über den Straßen in der Altstadt sorgen für zusätzliche Weihnachtsatmosphäre. Auf dem Nicolaiplatz wächst der Wernigeröder Lebkuchenwald weiter. Die Lebkuchenfiguren warten darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden.

Der "Lebendige Adventskalender" bietet wieder viele Überraschungen, die von Partnern, Vereinen und Unternehmen zusammengestellt werden Der Kalender ist kostenfrei in der Tourist-Information Wernigerode erhältlich.

Im historischen Rathausinnenhof gleich hinter dem Marktplatz finden Besucher den Filmhof. Neben der "Feuerzangenbowle" laufen auch die bekanntesten Märchenklassiker über die Leinwand.

Am 30. November und am 7. Dezember kann in Wernigerode geshoppt werden. Die Geschäfte der Wernigeröder Kaufmannsgilde haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Wann findet der Wintermarkt in Wernigerode statt?

Anschließend an den Weihnachtsmarkt findet der Wernigeröder Wintermarkt statt. Hier können Besucher der Stadt auch zwischen den Feiertagen bis zum 6. Januar 2026 Glühwein trinken und kulinarische Besonderheiten entdecken. Auf der Bühne an der Blumenuhr wird täglich Live-Musik geboten. Der Wintermarkt hat wie folgt geöffnet: