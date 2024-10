Am 30. November öffnet der Sternenmarkt in Haldensleben dieses Jahr seine Türen. Stockbrot, Feuerschale, Eislaufbahn - auf die Besucher des Weihnachtsmarktes wartet jede Menge Programm.

Haldensleben. - Der Sternenmarkt in Haldensleben findet auch in diesem Jahr wieder statt. Los geht das weihnachtliche Spektakel am 30. November 2024. Der Marktplatz verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit in eine leuchtende Winterlandschaft mit zahlreichen kulinarischen und kulturellen Angeboten.

Neben dem Adventskalender, dessen Türchen jeden Tag vom Weihnachtsmann höchstpersönlich geöffnet werden, gibt es auch wieder eine Eislaufbahn. Es gibt außerdem Trompetenklänge, ein Bastel- und Figurentheater sowie Stockbrot an der Feuerschale.

Wann findet der Sternenmarkt in Haldensleben statt?

Eröffnung: 30. November 2024

Ende: 15. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 16 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 15 bis 22 Uhr

Sonntag: 15 bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Haldensleben statt?

Der Weihnachtsmarkt in Haldensleben findet auf dem Marktplatz statt. Dort ist auch die Eislaufbahn aufgebaut. Die Anschrift lautet: Markt, 39340 Haldensleben.

Weihnachtsmarkt in Haldensleben: Wo kann geparkt werden?

Parkplätze sind direkt in der Innenstadt rings um den Markt in großer Anzahl verfügbar, erklärt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage.

Programm und Angebote beim Haldenslebener Sternenmarkt

Mehr als 300 Sterne verleihen dem Markt und der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit ein ganz besonderes Flair. Im Sternenzauber lädt die liebevoll gestaltete Winterlandschaft mit einem vielseitigen kulturellen und kulinarischen Angebot Groß und Klein zum Verweilen ein.

Jeden Tag kommt der Weihnachtsmann mit seiner historischen Feuerwehr, um ein Türchen des Adventskalenders an den Fenstern der Markthäuser zu öffnen, und es wird ein Märchen an die Fassaden des Rathauses projiziert.

Pures Wintervergnügen lässt sich auf der Eisbahn erleben. Bei Glühwein und Punsch kann man sich aufwärmen, weihnachtliche Basteleien gestalten oder sich an Musikdarbietungen und Figurentheater erfreuen.