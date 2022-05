Wegen Geldstrafe in Haft: 23-Jähriger über den Weg hinter Gitter

Weil er eine Strafe nicht zahlt, sitzt ein Magdeburger in Raßnitz im Gefängnis. So ergeht es jährlich hunderten Menschen in Sachsen-Anhalt. Ist das sinnvoll?

Raßnitz/MZ - Moritz zieht nervös an seiner Zigarette. Für ihn ist das alles immer noch fremd. Die hohen Mauern, der Stacheldraht, die Gitter an den Fenstern. Der 23-Jährige bläst Rauch in die Luft. Kippenpause auf dem Anstaltshof. Er ist neu hier im Jugendgefängnis Raßnitz (Saalekreis), wurde vor kurzem aus der Anstalt in Burg verlegt. „Ich bin Frischfleisch“, sagt der Magdeburger. Er trägt ausgebeulte Jeans, einen weinroten Pullover, ein grünes Shirt. Einheitskleidung. „Dass ausgerechnet ich im Knast lande. Meine Freunde werden sich an den Kopf fassen“, sagt Moritz, der eigentlich anders heißt und nicht erkannt werden will.