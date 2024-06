Waffensuche in Aktenbergen: Vernichtete Sachsen-Anhalts Landespolizei Dutzende Pistolen und Gewehre weisungsgemäß, oder gingen sie verloren? Trotz intensiver Suche sind viele Fragen offen – jetzt stehen auch Strafermittlungen im Raum.

Was geschah mit 90 Waffen in der Landespolizei? Innenministerin hält sich Strafanzeige offen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Der Verbleib dutzender Schusswaffen, die in den 90er Jahren an Sachsen-Anhalts Polizeihochschule ausgeliehen wurden, ist unklar. Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) konnte am Dienstag im Landtag nicht konkret darlegen, wie viele der teils scharfen Waffen weisungsgemäß vernichtet oder möglicherweise spurlos verschwunden sind.