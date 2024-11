Die umstrittene Krankenhausreform ist beschlossen. Experten sehen nun „ein schlechtes Gesetz durchgewunken“ und rechnen mit Schließungen in Sachsen-Anhalt. Was das Land jetzt plant.

Was das Gesetz für Kliniken in Sachsen-Anhalt bedeutet

Halle/MZ. - Seit Freitag ist klar: Die umstrittene Klinikreform kommt. Doch in Sachsen-Anhalt stößt sie auf scharfe Kritik. „Es wurde jetzt ein schlechtes Gesetz durchgewunken“, sagt Wolfgang Schütte, Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft des Landes. Er geht von Abteilungs- und Klinikschließungen aus. „Fallen Leistungsbereiche weg, sind manche kleinere Häuser nicht mehr überlebensfähig.“ Insgesamt sei es richtig, dass mit der Reform komplexe Behandlungen an spezialisierten Zentren gelenkt werden, es gebe aber Mängel und offene Fragen. „Die Länder wollten Ausnahmeregelungen, um eine flächendeckende Versorgung zu halten – das ist nicht geklärt. Wir brauchen aber auch in Mittelzentren Fachrichtungen über die Innere und Chirurgie hinaus.“