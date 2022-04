Was bedeuten die starken AfD-Ergebnisse für Mitteldeutschland?

Sie ist im Visier des Verfassungsschutzes - trotzdem räumte die AfD in Mitteldeutschland ab. In Sachsen und Thüringen wurde sie stärkste Kraft, in Sachsen-Anhalt eroberte sie erstmals Direktmandate.

Magdeburg/MZ - Ein blauer Streifen zieht sich quer über die Deutschlandkarte, er verläuft zwischen Brandenburg und Bayern. Es ist die AfD-Bastion dieser Bundestagswahl. Hier holte die in Teilen rechtsextreme Partei ihre höchsten Ergebnisse: In Sachsen und Thüringen wurde sie mit den meisten Zweitstimmen stärkste politische Kraft. In Sachsen-Anhalt blieb die AfD mit 19,6 Prozent zwar hinter SPD und CDU, allerdings eroberte sie erstmals Direktmandate - in den Wahlkreisen Anhalt und Mansfeld. „Wir sind jetzt Volkspartei“, so AfD-Landeschef Martin Reichardt am Montag über das Ergebnis in Sachsen-Anhalt.