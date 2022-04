Halle (Saale) - Sachsen-Anhalt erlebt das vierte Dürrejahr in Folge. Während die ersten Hitzetage über das Land ziehen, sind die tieferen Schichten der Böden noch aus den Vorjahren alarmierend trocken. Das belegen Daten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. „Die Vegetation sieht besser aus als in den Vorjahren“, sagte der UFZ-Klimaexperte Andreas Marx der MZ. „Aber wenn man 1,50 Meter tief in den Boden sieht, ist da überhaupt keine Feuchtigkeit.“