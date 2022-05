Warum immer mehr Sachsen-Anhalter einem Zweitjob nachgehen

In Sachsen-Anhalt nimmt die Zahl der Menschen mit einem Zweitjob zu. Das liegt nicht allein an niedrigen Löhnen.

Menschen stehen an einer „Jobwall“ mit Arbeitsangeboten in der Gastronomie.

Halle (Saale)/MZ - In Sachsen-Anhalt hat die Zahl der Arbeitnehmer mit einem Zweitjob in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Zwar gab es in der Corona-Krise kurzzeitig einen Rückgang, Arbeitsmarktforscher gehen jedoch davon aus, dass sich der Trend in Zukunft fortsetzt. „Die Gründe, einem Zweitjob nachzugehen, sind unterschiedlich“, sagt Markus Behrens, Chef der Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt.