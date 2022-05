Warum im Altmarkkreis Salzwedel künftig strengere Regeln gelten

Salzwedel/MZ - Erstmals seit Wochen sind die Corona-Fallzahlen in einem Landkreis in Sachsen-Anhalt wieder sprunghaft gestiegen. Nach mehreren Ausbrüchen in den vergangenen Tagen lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Altmarkkreis Salzwedel am Montag den zweiten Tag in Folge bei 40,9, wie das Sozialministerium mitteilte. Der Kreis im Norden ist damit der einzige im Land, der wieder über die 35er-Marke geklettert ist.

