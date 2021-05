Warum Haseloff plötzlich die Grünen lobt

Magdeburg - Drei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff positive Worte für die Grünen gefunden. Der Bündnispartner in der schwarz-rot-grünen Kenia-Koalition habe sich als pragmatisch und koalitionstreu erwiesen, sagte Haseloff bei einer Online-Konferenz der Jungen Union (JU). Anders als die SPD hätten die Grünen in der Haushaltspolitik „hohe Disziplin an den Tag gelegt“ und gewusst, „was machbar ist und was nicht“.

Auch länderübergreifend habe sich die Zusammenarbeit bewährt. So sei es gemeinsam mit Baden-Württembergs grünem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im Bundesrat gelungen, strengere Grenzwerte für Großfeuerungsanlagen zu verhindern. „Sonst wären unsere Kraftwerke in Mitteldeutschland in Gefahr geraten“, sagte Haseloff. Die Energiewirtschaft habe sich dafür sehr dankbar gezeigt. Dadurch, dass die Grünen an elf Landesregierungen beteiligt seien, gebe es „eine Art Pragmatismus“ in der Partei.

Haseloff verteidigt Grüne gegen Kritik der Jungen Union

Haseloff reagierte auf eine kritische Nachfrage eines JU-Mitglieds. Der Verband sieht die Koalition mit den Grünen mehrheitlich skeptisch. Haseloff erinnerte daran, dass die Grünen auch im Streit um den Rundfunkbeitrag die Koalition nicht hatten platzen lassen. „Sie wussten, dass wir in der Pandemie auf eine funktionstüchtige Regierung angewiesen sind“, sagte der Regierungschef.

CDU-Landeschef Sven Schulze warnte gleichwohl davor, den Grünen in einer eventuellen neuen Koalition zusätzlich zum Umweltministerium auch das Ressort für Verkehr und Landesentwicklung zu überlassen. „Dieser Bereich ist für uns nicht verhandelbar“, sagte Schulze. Gleichzeitig forderte er, die CDU müsse in der nächsten Regierung „mehr Einfluss“ auf die Land- und Forstwirtschaft bekommen. Dieser Bereich gehört ins Ressort der grünen Ministerin Claudia Dalbert.

In einem Beschluss stellte die Junge Union die Forderung auf, dass es keinen Koalitionsvertrag ohne die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer geben dürfe. Die Grünen lehnen das ab. Mit großer Mehrheit wurde die amtierende JU-Vorsitzende Anna Kreye im Amt bestätigt. (mz)