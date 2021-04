Warum Geldstationen im Land zur Zielscheibe von Banden werden

Am 1. April wurden in Halle zwei Geldautomaten gesprengt.

Halle (Saale) - Gegen 4 Uhr am Morgen des 1. April ist in Halles Osten ein lauter Knall zu hören. Er kommt von einer Sparkassen-Filiale. Dort sind Kriminelle am Werk. Sie haben gerade zwei Geldautomaten aufgesprengt. Zeugen sprechen von drei Beteiligten, die mit einem Audi flüchten, bevor die Polizei eintrifft. Die Beamten finden zwei zerstörte Geldstationen vor. Banknoten liegen, von Schutt bedeckt, auf dem Boden. Zur Höhe der Schadenssumme äußern sich die Ermittler bislang nicht.

Immer wieder Angriffe auf Geldautomaten

Die Sprengung im April in Halles Osten ist einer der letzten Vorfälle in einer ganzen Reihe von Angriffen auf Geldautomaten. Und die Zahl dieser Delikte geht deutlich nach oben. Wurden 2016 noch sieben Versuche gezählt, von denen nur einer überhaupt glückte, waren es im vergangenen Jahr bereits 16 Attacken, von denen neun Erfolg hatten. Wie die Statistik des Landeskriminalamts zudem zeigt, war 2020 hauptsächlich Sachsen-Anhalts Süden betroffen – hier vor allem der Burgenlandkreis. Die Schadenssumme, also der Vermögens- sowie Sachschaden, erhöhte sich von 2016 bis 2020 um fast das Vierfache auf 617.000 Euro.

Zunehmender Erfolg bei Angriffen auf Geldautomaten

Beim Landeskriminalamt wurde unlängst eine eigene Auswertungssstelle eingerichtet, die die Informationen zu allen Fällen bündelt, wie Sprecher Michael Klocke gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung erklärte. „Es findet eine intensive behördenübergreifende Zusammenarbeit statt, bei der die Abwehr von Gefahren dieses rücksichtlosen Vorgehens der Täter oberste Priorität genießt“, so Klocke.

Nach Ansicht der Polizei gehe eine Vielzahl der Fälle in Sachsen-Anhalt auf das Konto einer Bande. „Dafür spricht, dass die Zahl der erfolgreichen Angriffe zunimmt – die Täter haben sich also spezialisiert und aus den gescheiterten Versuchen gelernt“, erklärte Klocke. Laut Polizeiinspektion Halle handele es sich um Täter, die aus anderen Staaten nach Deutschland einreisen. „Die Tätergruppierungen sind netzwerkartig organisiert und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Professionalität aus“, so Sprecherin Antje Hoppen.

Das Vorgehen der Angreifer ähnelt sich meist. Die Kriminellen dringen in den Raum ein, in dem sich die Automaten befinden. Innerhalb weniger Minuten erfolgen sowohl Sprengung als auch Geldentnahme. Zum Einsatz komme in den meisten Fällen ein Gasgemisch, das erst in den Automaten eingeleitet und dann entzündet werde. „Wir haben aber auch Fälle, in denen ein Festsprengstoff verwendet oder der Automat aufgehebelt wird“, sagte LKA-Sprecher Klocke.

Bessere Prävention

Neben den Ermittlungen bemühen sich die Behörden auch um eine bessere Prävention. „Es geht um die Erhöhung der Sicherheit der Automaten“, so Klocke. Dazu sei man bundesweit mit Kollegen, aber auch Versicherern und Banken in engem Austausch. Auch den Ostdeutsche Sparkassenverband beschäftige das Thema bereits seit Jahren, so Sprecherin Cosima Ningelgen. Immer wieder gäbe es Angriffswellen. „Aber dazu, wie wir uns vor solchen Attacken schützen, geben wir öffentlich keine Auskunft.“

Immer wieder gelingt es den Ermittlern auch, Automatensprenger zu fassen. So läuft aktuell ein Verfahren gegen einen 45-jährigen sowie einen 47-jährigen Mann vor dem Landgericht in Magdeburg. Ihnen wird vorgeworfen, 2015 in Calbe (Salzlandkreis) einen Geldautomaten gesprengt zu haben. Laut Anklage gelang es den Beiden jedoch nicht, die Geldkassette, in der 70.000 Euro lagen, mitzunehmen. Der Sachschaden, der an der Filiale angerichtet wurde, betrug allerdings 80.000 Euro. (mz/Julius Lukas)