In Gommerns Zuckerfabrik kam es vor 100 Jahren in der Trockendarre zu einem Großbrand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Was ein Zwölfjähriger aus Wittenberg am 23. Dezember 1923 erlebte, passte zum Advent. „Ein modernes Märchen“ überschrieb das „Wittenberger Tageblatt“ den Bericht darüber. „Wie üblich“ sei der Junge in die Dörfer gegangen, „um zu hamstern“ – was wohl Betteln auf Bauernhöfen meinte. Auf dem Heimweg sei ihm ein Hase über den Weg gelaufen. Der Junge jagte ihm nach.