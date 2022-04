Warum eine Studentin aus Halle Reisfelder in Mitteldeutschland etablieren will

Wie in Asien: Die Studentin Anni Matthes aus Halle will jetzt in Mitteldeutschland das exotische Getreide etablieren. Dafür bekommt sie sogar Hilfe aus Indonesien.

Halle/MZ - Die Disteln sind ein Graus. „Sie sind im Boden so verwurzelt, dass sie immer wieder zurückkommen“, sagt Anni Matthes. Die Agrar-Studentin aus Halle steht mitten in einem Feld bei Wölkau in Nordsachsen, dem Ort, in dem sie aufgewachsen ist. Der Boden ist weich, die Pflanzen um sie herum leuchten in warmem Grün. Jede Woche kommt die 23-Jährige drei bis vier Mal auf den Acker, um den Disteln und anderen Unkräutern den Garaus zu machen. Sie entfernt die Störenfriede per Hand, weil der Boden bei Wölkau ökologisch bewirtschaftet wird. Aber nicht das macht das Feld so einzigartig in ganz Mitteldeutschland. Es ist die Pflanze, die darauf wächst: Nicht Weizen, Zuckerrüben oder Mais – sondern Reis.