Warum die Warnstreiks im Nahverkehr in Sachsen-Anhalt richtig sind - ein Kommentar

Auch Busse der Halleschen Verkehrs AG sollen im Depot bleiben, wenn am Freitag der Nahverkehr in Teilen Sachsen-Anhalts bestreikt wird.

Halle - Tausende werden zu spät zur Arbeit, in die Schule oder an die Uni kommen, wenn am Freitag in weiten Teilen Sachsen-Anhalts der Nahverkehr bestreikt wird. Und überhaupt, ein Ausstand, ausgerechnet jetzt, da viele mit dem Neun-Euro-Ticket gerade Bus und Bahn für sich entdecken? Es gibt gute Gründe, sich über die angekündigten Warnstreiks in Halle, Dessau, Magdeburg und im Burgenlandkreis zu ärgern.