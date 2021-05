Warum die vielen Privatinsolvenzen ein schlechtes Vorzeichen sind

Halle (Saale) - Diese Nachricht lässt aufhorchen: Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt sind nicht mehr in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen. Sie sind überschuldet und müssen eine Privatinsolvenz anmelden. Natürlich war damit irgendwie zu rechnen, schließlich geht die Corona-Pandemie nicht spurlos an denen vorüber, die auch ohne Krise schon arg gebeutelt waren. Nun haben wir es aber Schwarz auf Weiß.

Doch die zunehmende Zahl von Privatinsolvenzen ist auch ein schlechtes Vorzeichen dafür, was einige Firmen in der Zukunft noch erwartet. Mit Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und dem Aussetzen der Pflicht zur Anmeldung einer Insolvenz bis Ende April dieses Jahres sind die wirtschaftlichen Probleme von Hoteliers, Gastronomen, Künstlern, Einzelhändlern und vielen anderen Unternehmern durchaus gelindert, aber nicht gelöst worden. Wenn jetzt nichts passiert, dann ist mit viel Geld nur etwas Zeit erkauft worden, um Insolvenzen von Unternehmen aufzuschieben.

Die ohne eigene Schuld in eine existenzielle Krise geratenen Selbstständigen und Firmen brauchen ein schnelles Hilfsprogramm, das wirklich alles möglich macht, was die derzeit sinkenden Pandemiezahlen hergeben. Also: Öffnen, öffnen, öffnen und zulassen, zulassen, zulassen was und wo es immer geht.

Die Behörden können dabei wunderbar assistieren und schauen, welche Vorschriften - beispielsweise für Öffnungszeiten - jetzt auch mal außer Kraft gesetzt werden können, um die Teile der Wirtschaft zu unterstützen, die besonders gelitten haben.

Wenn es nicht gelingt, den existenziell gefährdeten Firmen ein schnelles und gutes Geschäft zu ermöglichen, dann folgt auf die private Pleitewelle noch eine weitere: Die Schließung etlicher Unternehmen im Land. (mz)

Den Autor erreichen Sie unter: hartmut.augustin@mz.de