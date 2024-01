Diese Flüge am Flughafen Leipzig-Halle fallen am Donnerstag aus

Am Flughafen Leipzig-Halle haben die Beschäftigten bereits am 28. und 29. Januar die Arbeit niedergelegt.

Halle (Saale). - Am Flughafen Leipzig-Halle fallen wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag alle Passagierflüge aus. Das bestätigte ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) auf Anfrage.

Es sei davon auszugehen, dass am Flughafen Leipzig-Halle rund 30 Passagierflüge gestrichen werden. "Damit ist der gesamte Passagierverkehr vom Streik betroffen", sagte der Sprecher. Die 30 Flüge umfassten sowohl Starts als auch Landungen.

"Betroffen sind innerdeutsche Flüge nach Frankfurt und München sowie internationale Verbindungen nach Istanbul und Wien", sagte der Sprecher. Des Weiteren entfielen Flüge zu Urlaubszielen in Ägypten, der Türkei und Madeira.

Warnstreik am Airport Leipzig-Halle: So lange legen die Beschäftigten ihre Arbeit nieder

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der MFAG ab Donnerstag 3 Uhr zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Zur MFAG gehört neben dem Flughafen Leipzig-Halle auch der Flughafen Dresden.

„In der kommenden Woche findet die nächste Verhandlungsrunde statt. Dort müssen sämtliche Kürzungsforderungen vom Tisch", sagte Paul Schmidt vom Verdi-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

"Außerdem erwarten wir ein Angebot, dass die Inflation der vergangenen Jahre berücksichtigt und die Lohnlücke zu anderen Flughäfen schließt. Damit das gelingt, werden wir den Druck noch einmal erhöhen“, so Schmidt weiter.

Warnstreik an Airports: Was Verdi fordert

Nach Angaben der Gewerkschaft liegen die Einkommen bei der Mitteldeutschen Flughafen AG "deutlich unterhalb des Lohnniveaus an anderen deutschen Flughäfen". Auch die Arbeitszeit sei länger als an zahlreichen anderen Airports. Daher fordert Verdi eine Erhöhung der Vergütungen um 650 Euro pro Monat.

Die Arbeitgeberseite hingegen hat Verdi zufolge Einschnitte bei den Arbeitsbedingungen verlangt. "Unter anderem sollen freie Tage und Sonderzahlungen gestrichen, Zuschläge abgesenkt und die Arbeitszeit verlängert werden", wie die Gewerkschaft mitteilte.

Gestreikt wird nicht nur in Leipzig-Halle und Dresden, sondern auch an den Flughäfen in Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt am Main und Stuttgart.