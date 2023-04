Auf der A14 bei Magdeburg ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit acht Fahrzeugen gekommen. War Sekundenschlaf der Auslöser?

Bei einem schweren Unfall auf der A14 bei Magdeburg sind am Donnerstag vier Personen verletzt worden.

Magdeburg/DUR – Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Magdeburg musste die A14 am Donnerstagmorgen gesperrt werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren gegen 5 Uhr mehrere Fahrzeuge kollidiert.

Vor Ort bot sich den Rettungskräften laut eigenen Angaben ein Bild der Verwüstung: Sieben Autos und ein Lkw waren miteinander kollidiert. Alle beteiligten Personen konnten ihre Fahrzeuge jedoch selbstständig verlassen. Vier Verletzte wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Kettenreaktion: Schwerer Unfall auf A14 bei MD

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wechselte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Hoyerswerda den Fahrstreifen von rechts nach links und kollidierte mit einem im linken Fahrstreifen fahrenden BMW. Der 48-jährige Fahrer des Autos konnte den Zusammenstoß offenbar auch nicht mehr verhindern und wurde anschließend gegen die Mittelschutzplanke gedrückt, heißt es in der Mitteilung der Beamten weiter.

Auf der A14 krachten mehrere Autos ineinander, auch dieser BMW, der in der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Foto: Polizei

Den BMW übersahen anscheinend sechs dahinterfahrende Fahrer und fuhren mit ihren Kraftfahrzeugen jeweils auf. Der 47-Jährige soll mit seinem Sattelzug derweil weitergefahren und erst an der Anschlussstelle Magdeburg-Reform gestoppt worden sein.

Neben den 47- und 48-Jährigen hätten sich noch zwei weitere Unfallbeteiligte, ein 58-jähriger Magdeburger und ein 48-Jähriger mit Wohnsitz im Salzlandkreis, leichte Verletzungen zugezogen, so die Beamten weiter.

Sekundenschlaf Auslöser für Unfall auf A14?

Der entstandene Sachschaden soll sich nach vorläufigen Schätzungen auf 160.000 Euro belaufen.

Im Rahmen des Einsatzes musste die Autobahn in Richtung Norden bis kurz vor 11 Uhr gesperrt werden. Infolge der mehrstündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Schwerin kam es zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei soll sich der Verdacht ergeben haben, dass der 47 Jahre alte Lkw-Fahrer möglicherweise in einen Sekundenschlaf fiel. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, so die Polizisten in der Mitteilung.