Rekord-Temperaturen an Silvester: bis zu 18,3 Grad in Sachsen-Anhalt

Das Jahr 2022 verabschiedet sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Sachsen-Anhalt mit dem wärmsten Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Auch auf dem Brocken gab es einen neuen Rekord.

Magdeburg - Das Jahr 2022 verabschiedet sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Sachsen-Anhalt mit dem wärmsten Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die höchste Temperatur wurde am Samstag in Jeßnitz nördlich von Bitterfeld-Wolfen und Bad Lauchstädt mit jeweils 18,3 Grad gemessen - dicht gefolgt von Genthin und Quedlinburg mit jeweils 18,2 Grad.

Das teilte der DWD am Abend nach einer ersten Auswertung seiner Messstationen mit. In der Landeshauptstadt Magdeburg waren es 18,1 Grad. Auf dem Brocken kletterte die Anzeige auf 8,4 Grad - ebenfalls ein Höchstwert.

Neuer Silvesterwetter-Rekord für Sachsen-Anhalt

Der bisherige Temperatur-Rekord an einem Silvestertag lag laut DWD bei 15,5 Grad in Aschersleben-Mehringen - gemessen vor einem Jahr. Der Brocken hatte 2008 seinen bisherigen Jahreswechsel-Höchstwert erreicht. Damals stieg die Temperatur auf 7,6 Grad.

Der milde Jahresabschluss passt zum gesamten Jahr. 2022 war es den Angaben zufolge außergewöhnlich warm gewesen. Demnach lagen die Temperaturen im gesamten Jahr im Durchschnitt bei 10,6 Grad Celsius. 2022 sei damit um 1,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 gewesen.