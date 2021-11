Burg/Lostau/dpa - Nach einem Auffahrunfall mit einem Sattelzug ist die Autobahn 2 seit Dienstagabend in Richtung Hannover zwischen den Abschnitten Burg Zentrum und Lostau voll gesperrt. Wie eine Sprecherin der Polizei Magdeburg am Mittwochmorgen mitteilte, bleibt die Sperrung voraussichtlich am Vormittag weiter bestehen. Eine Umleitung über die Bundesstraße 1 nach Magdeburg ist eingerichtet. Derzeit werde versucht, zwei Fahrstreifen auf der A2 freizugeben, hieß es.

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr war ein Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst in einen Stau vor einer Baustelle gefahren, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Fahrer habe versucht, dem Stauende auf Höhe des Parkplatzes Krähenberge noch auszuweichen, dies sei ihm aber nicht mehr gelungen. Stattdessen fuhr er in einen Tankwagen. Der Tanklaster wurde dabei am Heck stark beschädigt und muss abgepumpt werden.

Die Bergung ist für den Mittag geplant, da noch auf die notwendigen Geräte gewartet werde, sagte die Polizeisprecherin. Der 37 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.