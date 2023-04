A14/Staßfurt/Calbe (us/tz) - Am Dienstagvormittag ist es zu zwei schweren Auffahrunfällen auf der A14 im Salzlandkreis gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Zu dem ersten Verkehrsunfall soll es kurz hinter der Anschlussstelle Schönebeck, im Rückstaubereich einer Baustelle gekommen sein. Hier erkannte ein Lkw-Fahrer den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Lkw offenbar zu spät und fuhr auf ihn auf.

Der auffahrende Fahrer soll dadurch schwere Verletzungen erlitten haben, der andere, 52-jährige Fahrer dagegen nur leichte. Beide kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Sattelzüge brannten: Holz-Lkw fingen sofort Feuer

Die Feuerwehr ließ das austretende Propangas des auffahrenden Lkw ab und reinigte die Fahrbahnreinigung durch die Ölwehr.

Auf der A14 ist es zum Brand von zwei Lkw gekommen. Ein Mann starb, mehrere wurden verletzt. Foto: Polizei

Während der noch laufenden Bergungsarbeiten soll es am Stauende, acht Kilometer weiter, und etwa eineinhalb Stunden später zu einem weiteren, tragischen Auffahrunfall auf Höhe der Ortslage Großmühlingen. Auch hier soll ein Lkw-Fahrer seinen vor ihm haltenden Vordermann übersehen und ihn auf einen weiteren, dritten Lkw geschoben haben.

Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich laut Polizei das mit Holz beladene Fahrzeug des Unfallverursachers mit dem zweiten Lkw, der ebenfalls Holzteile transportierte, und fing sofort Feuer.

Vollsperrung der A14 bis zum Abend

Der eingeklemmte Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige Fahrer des zweiten Lkw wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des dritten LKW blieb unverletzt.

Aufgrund der noch bis in die Abendstunden laufenden Löscharbeiten mussten beide Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Calbe und Schönebeck voll gesperrt werden.

Sperrungen werden noch bis zur Beendigung der bereits laufenden Rettungs- und Bergungsarbeiten noch bis voraussichtlich in die frühen Abendstunden erwartet. Der nachfolgende Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen an den Anschlussstellen Schönebeck und Calbe von der A14 abgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region.