Was die Menschen im September vor 100 Jahren in Anhalt und der preußischen Provinz Sachsen bewegte, aus denen Sachsen-Anhalt hervorgegangen ist.

Halle/MZ - Wenn sich der Bock zum Gärtner machen will, verheißt das kaum etwas Gutes für den Garten, nicht im echten, nicht im übertragenen Sinne. Daran dürfte mancher gedacht haben, der von einem Brief erfuhr, den Stahlhelmführer und Oberstleutnant a. D. Theodor Duesterberg am 12. September 1924 ans Berliner Polizeipräsidium gerichtet hatte. Darin bot er die Dienste seiner Stahlhelmmänner an.