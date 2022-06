Virologe Stöhr: Vierte Corona-Welle ebbt ab

Halle/MZ - Beim Corona-Infektionsgeschehen ist Sachsen-Anhalt einer der Hotspots in Deutschland. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 703, die Krankenhausinzidenz bei 10,36. Die hohen Werte führt der in Zerbst (Anhalt-Bitterfeld) aufgewachsene Virologe und Epidemiologe Klaus Stöhr im MZ-Gespräch auf die vergleichsweise geringe Impfquote im Land zurück. „Bei gleichhoher Mobilität wie 2019 und weil noch so viele Menschen im Land empfänglich sind für das Virus, galoppiert die Infektion durch die Population.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<