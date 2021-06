Virologe Kekulé: Warum die Corona-Warn-App vor allem bei künftigen Pandemien hilft

Halle (Saale) - Virologe Alexander Kekulé von der Universitätsmedizin Halle hat die Corona Wan-App der Bundesregierung als Erfolgsgeschichte bewertet. Allerdings, so schränkt der Virologe ein: Die App werde vor allem bei künftigen Pandemien von Nutzen sein. „Für diese Pandemie hat sie ehrlich gesagt nichts oder fast nichts gebracht“, meint Kekule gegenüber MDR Aktuell. Es seien nur sehr wenige Kontakte nachverfolgt worden.

Dank der stetigen Fortentwicklung könnte die App in Zukunft aber ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung von Pandemien sein. Man habe „jetzt wirklich was Schönes zusammengebastelt“, sagte er. Wenn demnächst auch die letzten Funktionen eingebaut seien und funktionierten, dann sei das toll für die nächste Pandemie oder auch für eine weitere Corona-Welle im Herbst. Einzig ein Nachweis für Genesene fehle noch. Zuletzt wurde ein digitaler Impfnachweis in die App eingebaut.

Politiker und Gesundheitsämter bemängeln hingegen, dass die Corona-Warnapp bei der Kontaktnachverfolgung wenig nützlich sei. Grund dafür sind die hohen Sicherheitsstandards der App. Daher werden keine persönlichen Daten an Ämter übermittelt. Sachsen-Anhalt setzte daher stattdessen auf die sogenannte Luca-App, die jedoch von Datenschützern und IT-Experten massiv kritisiert wird. (mz)