Viele Kinder ohne Arztbesuch vor dem Schulstart

Wegen Corona bleiben Aufgaben in Gesundheitsämtern liegen. Der Check zum Schulanfang verzögert sich, Zahnvorsorge fällt aus. Folgen zeigen sich schon jetzt.

Gesundheitsämter in der Krise: Die Schuleingangsuntersuchungen sind derzeit nur verspätet möglich.

Halle/MZ - In den Gesundheitsämtern bleiben wegen der Corona-Pandemie viele Aufgaben unbearbeitet. In einigen Regionen können Schuleingangsuntersuchungen nur verspätet stattfinden. Präventivangebote wie zur Zahngesundheit in Kitas und Schulen fallen teilweise aus. Das kann fatale Spätfolgen haben. Auswirkungen der Krise für Kinder werden schon jetzt sichtbar.