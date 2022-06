Video: Hilfe im Krieg - Wie Wolodymyr Wolyk Menschen aus Kiew evakuiert

Wolodymyr Wolyk lebte lange in Deutschland und hat gute Beziehungen nach Halle. Obwohl seine Familie geflohen ist, bleibt er in Kiew - und versucht zu helfen. Mit Video im Beitrag.

Kiew/Halle (Saale)/MZ - Nachdem der Krieg begonnen hatte, wurde Wolodymyr Wolyk ein weiterer Vorzug seiner Wohnung bewusst. Es ist ein bitterer Vorzug. Der 37-Jährige lebt in Kiew in einem 16-stöckigen Hochhaus. "Meine Fenster gehen Richtung Osten", sagt Wolyk. "Das ist gut, weil die Raketen der Russen aus nördlicher Richtung kommen.“ Deswegen sei es nicht so wahrscheinlich, dass die Sprengkörper seine Wohnung treffen.