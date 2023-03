An zwei Haltestellen in Halle wurden die Fahrpläne aus Papier abgehangen und durch elektronische Anzeigesystem ersetzt.

Wenn das Bussymbol auf der Anzeige erscheint, dann ist der Bus gleich da: Haltestellenmanager Maximilian Ulbricht am neuen Gerät an der Haltestelle "Am Bruchsee" in Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Der Vergleich mit einem E-Book, einem elektronischen Buch also, trifft es im Grunde ganz gut. Denn die kastenförmigen grauen Anzeigesysteme, die die Havag nun testweise an zwei Bushaltestellen in Halle aufgehängt hat, sehen zum einen aus wie ein überdimensioniertes E-Book, zum anderen ist auch die Funktionsweise ganz ähnlich.

Havag testet neues Anzeigesystem an Haltestellen in Halle. Bericht: Christian Kadlubietz

An den Haltestellen „Am Bruchsee“ in Neustadt und „Einkaufspark HEP“ bei Bruckdorf wurden die Fahrpläne in Papierform abmontiert und durch das Anzeigensystem ersetzt. Dieses zeigt den Fahrplan nun als E-Paper an.