Winterliches Wetter hat am Donnerstagmorgen zu mehr als 20 Unfällen in Sachsen-Anhalt geführt. Glatte Straßen ließen zahlreiche Autofahrer rutschen.

Glätte sorgt in Sachsen-Anhalt am Donnerstagmorgen für Chaos auf den Straßen.

Dessau-Roßlau /dpa - Mehr als 20 Unfälle haben sich in den Morgenstunden auf den glatten Straßen in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und in Dessau-Roßlau ereignet. Das teilte die Polizei Dessau-Roßlau am Donnerstag mit.

Zahlreiche Unfälle am Donnerstag in Sachsen-Anhalt

Ein Mensch wurde demnach leicht verletzt, als sein Transporter auf der Autobahn 9 Richtung Berlin in Höhe Coswig in den Graben gerutscht ist.

Lesen Sie auch: Massenkarambolage vor dem Landgericht Stendal

Des Weiteren nahm die Polizei Blechschäden, Auffahrunfälle und von den Straßen gerutschte Fahrzeuge auf. Unter anderem sei ein Streufahrzeug von der glatten Fahrbahn in den Graben geschlittert.