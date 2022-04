Verkehr an Ostern: Sachsen-Anhalter müssen sich auf Autobahn-Stau und Zugausfälle einstellen

Ostern steht vor der Tür. Die Feiertage werden auch dieses Jahr wieder viele Menschen in Sachsen-Anhalt nutzen, um Ausflüge zu unternehmen und Urlaub zu machen. Dies macht sich bei dem Verkehr im Land bemerkbar. Autofahrer, Zugreisende und Fernurlauber müssen geduldig sein.

Magdeburg/DUR/awe - Die Osterfeiertage sind eine beliebte Reisezeit. Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag muss deshalb auch mit einem größeren Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Autofahrer, Bahn- und Flugreisende werden geduldig sein müssen.

Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie Deutschland im Griff. Aufgrund des damaligen Lockdowns fiel der Osterverkehr auf Autobahnen geringer aus. Dieses Jahr sieht die Situation anders aus, denn der Großteil der Schutzmaßnahmen ist mittlerweile weggefallen.

Drohender Stau auf der A2 und anderen Autobahnen

Zu Beginn der Osterferien in Sachsen-Anhalt haben auch fast alle anderen Bundesländer bereits schulfrei, entsprechend voll wird es auf den Routen in die Feriengebiete. Hauptreisetage sind Karsamstag und der Gründonnerstag sowie zur Rückreise der Ostermontag, teilt der ADAC mit. Doch nicht nur wegen des hohen Verkehrsaufkommens, vor allem aufgrund von Baustellen drohen Staus und Behinderungen auf den Autobahnen im Land, beispielsweise auf folgenden Abschnitten:

Autobahn 2 A2 Magdeburg - Berliner Ring: Zwischen den Anschlussstellen Lostau und Burg-Zentrum

Zwischen den Anschlussstellen Lostau und Burg-Zentrum A2 Berliner Ring - Braunschweig, in beiden Richtungen: Zwischen Anschlussstelle Burg-Zentrum und Kreuz Magdeburg

Zwischen Anschlussstelle Burg-Zentrum und Kreuz Magdeburg Autobahn 9 A9 Berlin - Nürnberg, in beiden Richtungen: Zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld/Wolfen und Großkugel

Zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld/Wolfen und Großkugel A9 Berlin - Nürnberg, in beiden Richtungen: Zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg

Zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg A9 Berlin - Nürnberg: Zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Droyßig

Zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Droyßig A9 Berlin - Nürnberg, in beiden Richtungen: zwischen den Anschlussstellen Thurland und Leipzig-West/Merseburg

zwischen den Anschlussstellen Thurland und Leipzig-West/Merseburg Autobahn 14 A 14 Leipzig - Magdeburg, in beiden Richtungen: Zwischen den Anschlussstellen Halle an der Saale/Peißen und Halle-Tornau

Zwischen den Anschlussstellen Halle an der Saale/Peißen und Halle-Tornau A14 zwischen den Anschlussstellen Heimburg und Blankenburg Ost

A14 zwischen den Anschlussstellen Blankenburg Ost und Hoym

A 36 Vienenburg - A14 Autobahnkreuz Bernburg, in beiden Richtungen

ADAC empfiehlt nicht bei Stoßzeiten zu fahren

Um Staus aus dem Weg zu gehen, empfiehlt es sich laut ADAC, antizyklisch zu fahren, also nicht mitten am Tag die Reise zu beginnen. Wenn sich ein Stau bildet oder ein Unfall passiert, dann meist vor Baustellen. Wenn die Fahrbahnen enger werden oder Spuren wegfallen, sollte das Reißverschlussverfahren angewendet werden. Zudem sollten Autofahrer auf Verkehrsschilder achten und gegenseitig auf einander Rücksicht nehmen.

Zugausfälle und Verspätungen bei der Deutschen Bahn

Neben Autofahrern müssen auch Bahnreisende über Ostern mehr Geduld aufbringen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, finden am Karsamstag, den 16. und Ostersonntag, den 17. April Gleisarbeiten auf der Strecke Berlin - Bitterfeld statt. Zwischen Niedergörsdorf - Trebbin rüstet die Deutsche Bahn die Schnellfahrstrecke mit dem neuen Europäischen Zugkontrollsystem aus, weshalb dafür in Ludwigsfelde und in Jüterbog Gründungsarbeiten für Signale durchgeführt werden.

Dafür ist eine Sperrung des Abschnitts erforderlich. Die Züge werden laut Deutscher Bahn über Dessau umgeleitet.

Umleitungen bei Linien von ICE und IC

Vom 16. April ab 17.30 Uhr bis 17. April 6 Uhr halten keine Fernverkehrszüge in Leipzig. Ersatzweise halten die Züge in Halle.

Die Züge der Intercity-Express-Linie (ICE) Wiesbaden - Dresden und die Intercity-Linien (IC) Köln - Dresden sowie Emden - Leipzig fahren mit einer Fahrzeitverlängerung von rund 50 Minuten durch eine Umleitung über Wittenberg - Bitterfeld - Halle. Züge der ICE-Linie halten an allen drei Haltestellen, Züge der IC-Linie 55 Köln - Dresden halten in Wittenberg. Einzelzüge enden bereits in Halle.

Eine Stunde Verzögerung bei ICE-Linie Hamburg - München

Von Süden kommend erreichen die Züge am 16. und 17. April der ICE-Linien Hamburg - Berlin - Halle/Leipzig - München alle Haltestationen nördlich von Leipzig/Bitterfeld 60 Minuten später. In der Gegenrichtung fahren die Züge ab Hamburg/Altona 60 Minuten früher los, um die Haltepunkte ab Bitterfeld/Leipzig pünktlich zu erreichen.

Die Sprinter-Züge der ICE-Linie Hamburg - Berlin - Erfurt - München entfallen zwischen Berlin und München. Züge der ICE-Linie Berlin - Halle - Erfurt - Frankfurt fallen laut Deutscher Bahn auf ihren Fahrtwegen aus.

S-Bahn-Linien 3 und 5 mit Schienenersatzverkehr

Die S-Bahn-Linie S3 wird ab dem 15. April 20 Uhr bis 17. April 6 Uhr zwischen Leipzig und Halle durch einen Schienenersatzverkehr befahren.

Die Linie S5/ S5x wird vom 16. April von 18 bis 22 Uhr zwischen Leipziger Hauptbahnhof und Hauptbahnhof Halle mit einem Schienenersatzverkehr befahren.

Erhöhtes Passagieraufkommen am Flughafen Leipzig/Halle

Da auch viele Menschen die Osterfeiertage nutzen, um in den Urlaub zu fliegen, wird laut Uwe Schuhart, dem Konzernpressesprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, mit einem erhöhten Passagieraufkommen am Flughafen Leipzig/Halle gerechnet.

Ferienstart in #SachsenAnhalt: Bis Sonntag starten vom #LEJ #Airport aus 39 Flüge zu Sonnenzielen rund ums Mittelmeer, im Atlantik sowie am Roten Meer. ✈️☀️

Alle Ziele finden Sie hier: https://t.co/xS2EB3hMYR pic.twitter.com/HJnfdBojpd — LeipzigHalle Airport (@LEJ_Airport) April 8, 2022

Aufgrund der Osterferien in Sachsen-Anhalt und Sachsen sind mehr Flugreisen gebucht worden. Reisende müssen sich etwa beim Check-In auf längere Wartezeiten einstellen.