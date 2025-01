Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das neue Jahr in Stendal aus?

Stendal. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Stendal?

Bislang sind zwei Einkaufs-Sonntage für 2025 in Stendal angesetzt. Das Porta Möbelhaus öffnet am 12. Januar und am 5. Oktober 2025 für seine Kunden.