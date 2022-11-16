Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Gardelegen aus?

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage 2025 in Gardelegen?

Gardelegen. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Gardelegen?

Lesen Sie auch: Verkaufsoffene Sonntage: Wann haben die Geschäfte in Sachsen-Anhalt geöffnet?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Gardelegen

Bislang sind für Gardelegen drei verkaufsoffene Sonntage geplant. Der erste Verkaufssonntag fand am 28. September statt. Auch am 2. November öffneten die Türen der Geschäfte in der Innenstadt.

Der letzte verkaufsoffene Sonntag in Gardelegen ist anlässlich des Weihnachtsmarktes am 14. Dezember angepeilt.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.